لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

ظهرت السيارة هيونداي توسان 2021 الجديدة كليا في العديد من اللقطات التجسسية منذ شهر أغسطس الماضي، واليوم ظهرت صورة جديدة تكشف عن داخلية توسان الجديدة كليًا المستقبلية.

الصورة الجديدة التى تم الكشف عنها توضح التصميم الداخلي لتوسان الجديدة كليًا، والتي يبدو أنها ستحصل على الكثير من الشاشات، بداية من شاشة النظام الترفيهي وصولًا إلى شاشة أجهزة القياس.

وقال سانجيوب لي، رئيس مركز هيونداي لتصميم، قال أن تصميم الجيل القادم من توسان سيخيفنا! في حين قال أندرو تواتاهي، مدير تخطيط منتجات هيونداي أن توسان 2021 ستكون مثيرة للاهتمام للغاية.

كما ان شركة هيونداي نفت رسميًا أنها كشفت عن الصورة التشويقية، حيث قالت: "لم نُصدر أي صورة تشويقية للجيل التالي من توسان، لذا لا يمكننا تأكيد ذلك أو نفيه".