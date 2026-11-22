كشف مراسل “القاهرة الإخبارية” جمال الوصيف أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا جديدًا في مجال التحول الرقمي، بعدما تقدمت إلى المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، مقارنةً بالمركز السادس سابقًا، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل الموعد المحدد.

وأوضح جمال الوصيف، خلال رسالة على الهواء عبر برنامج «صباح جديد»، أن المملكة تستضيف اليوم مؤتمرًا صحفيًا حكوميًا تنظمه وزارة الإعلام، بمشاركة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، لاستعراض أبرز المحطات والإنجازات التي حققتها المملكة في مسيرة التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن التقدم مركزين في المؤشر العالمي يعكس حجم الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية.

وقال «الوصيف» إن مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية يعتمد على تقييم الحكومات من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري والمهارات الرقمية، وهي معايير تقيس مدى قدرة الدول على تقديم الخدمات الرقمية وتطوير كفاءة حكوماتها.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس حجم الاستثمارات السعودية في تطوير البنية التحتية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، لافتا إلى أن المملكة حققت خلال الفترة الماضية المركز الأول عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات، كما عملت على بناء المدن الرقمية وتطوير البنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم جودة الحياة ويرفع تنافسية المملكة ومكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.