تعرف على سعر ومواصفات تويوتا Hilux 2021 فيس ليفت فى الخليج .. صور

وصلت مؤخرا السيارة تويوتا Hilux 2021 فيس ليفت ، المنتظرة من عشاق رياضة الصحراء فى دول الخليج ، مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية فى مرحلتها القادمة .





كما حصلت تويوتا Hilux 2021 فيس ليفت على تحديثات منتصف العمر بالكامل ، والتى شملت تغيرات خارجية وداخلية وميكانيكية حديثة ومتطورة





اما التصميم الخارجى للسيارة تويوتا Hilux 2021 فيس ليفت ، فقد حصلت الواجهة الأمامية على شبك جديد كبير بحواف سوداء أو فضية، مع مصابيح أمامية معدلة وإضاءة نهارية LED، وفى الخلفية على تحديث محدود تقتصر على مصابيح خلفية عصرية.





وبالنسبة للتحديثات على المقصورة الداخلية ، فقد حصلت تويوتا Hilux 2021 على شاشة معلومات ترفيهية جديدة مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالاضافة الى رقمنة شاشة عدادات القياسات .





وستستمد تويوتا Hilux 2021 فيس ليفت قوتها من محرك جديد تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي و420 نيوتن متر بالناقل اليدوي ، بالاضافة الى تواجد محركين آخرين للاختيار منهما اولهم تيربو ديزل 2.4 لتر 4 سلندر قوته الحالية 147 حصان وعزمه 400 نيوتن متر ، والثانى محرك بترولي 2.7 لتر 4 سلندر قوته الحالية 164 حصان وعزمه 245 نيوتن متر .





وتم ايضا تحديث نظام التعليق لزيادة الراحة على الطريق، اما عن قدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي هي 3,500 كجم، وتنخفض إلى 2,800 كجم بموديل 4×2 بالناقل اليدوي .



