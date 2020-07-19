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سيارات

مواصفات تويوتا ميراي Toyota mirai 2021 .. فيديو وصور

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:03 ص
تويوتا ميراي toyota
تويوتا ميراي toyota mirai 2021
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اشرف عطية
أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية عن السيارة تويوتا ميراي toyota mirai 2021 التي تعتمد على منصة تويوتا الفاخرة ذات الدفع الخلفي، ويظهر لأول مرة تصميمًا مثيرًا ومستوحى من الكوبيه مع غرفة ركاب محسنة و مريحة سيتم طرح الجيل الثاني من Mirai للبيع في أواخر عام 2020.



تويوتا ميراي toyota mirai 2021 هي سيارة كهربائية ، لكنها لا تحتاج إلى توصيلها لإعادة الشحن. يولد FCEV الكهرباء الخاصة به على متنه من الهيدروجين والأكسجين ، حيث يكون الماء هو انبعاث العادم الوحيد. تستغرق عملية التعبئة حوالي خمس دقائق فقط في محطة وقود الهيدروجين المتوافقة مع معيار SAE.


تعمل تويوتا ميراي toyota mirai 2021 بمحرك كهربائي بقوة 153 حصانًا ، مع تزويده بالطاقة من خلال خلية وقود الهيدروجين ، مخزنة من خلال بطارية تساعد أيضًا على استعادة الطاقة عند الكبح أو التباطؤ ، مثل الهجين.


تم بناء تويوتا ميراي toyota mirai 2021 على منصة دفع خلفي، تتيح المنصة الجديدة جسمًا صلبًا للغاية منخفضًا وأطول وأكثر اتساعًا ، مع موقف أكثر جرأة يبرزه عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة متوفرة.


تأتي تويوتا ميراي toyota mirai 2021 بنظام Toyota Premium Multimedia القياسي ، الذي يستخدم شاشة لمس TFT عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة ، نظام ملاحة ونظام صوت JBL 14 مكبر صوت.

مواصفات تويوتا ميراي toyota mirai 2021

تأتي السيارة تويوتا ميراي toyota mirai 2021 بمحرك عبارة عن خلية وقود إلكتروليت صلب ومحرك كهربائي 153 حصان اما داخلية السيارة تويوتا ميراي toyota mirai 2021 مبسطة وجذابة مع لوحة عدادات رقمية 8 إنشات ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

تعتمد تويوتا ميراي Toyota mirai 2021 الجديدة على منصة RWD العالمية لتويوتا لتحسين متعة القيادة والتحكم، وأشارت تويوتا إلى زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلو جراما بين كل شحنة.. وعلى العكس من السيارات الكهربائية،

السيارة تويوتا ميراي toyota mirai 2021 تعتمد على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار المياه فقط، ومن أكبر ما يميزها عن السيارات الكهربائية هو إمكانية شحنها بالكامل من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، ولكن بالطبع هذه المحطات غير متوفرة في كل مكان، لذا ستركز تويوتا على ولايات كاليفورنيا وهاواي الأمريكية للوقت الحالي.
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مواصفات تويوتا ميراي Toyota mirai 2021 .. فيديو وصور

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