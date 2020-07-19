مواصفات تويوتا ميراي Toyota mirai 2021 .. فيديو وصور

ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021





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ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 هي سيارة كهربائية ، لكنها لا تحتاج إلى توصيلها لإعادة الشحن. يولد FCEV الكهرباء الخاصة به على متنه من الهيدروجين والأكسجين ، حيث يكون الماء هو انبعاث العادم الوحيد. تستغرق عملية التعبئة حوالي خمس دقائق فقط في محطة وقود الهيدروجين المتوافقة مع معيار SAE.



تعمل ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 بمحرك كهربائي بقوة 153 حصانًا ، مع تزويده بالطاقة من خلال خلية وقود الهيدروجين ، مخزنة من خلال بطارية تساعد أيضًا على استعادة الطاقة عند الكبح أو التباطؤ ، مثل الهجين. تعملبمحرك كهربائي بقوة 153 حصانًا ، مع تزويده بالطاقة من خلال خلية وقود الهيدروجين ، مخزنة من خلال بطارية تساعد أيضًا على استعادة الطاقة عند الكبح أو التباطؤ ، مثل الهجين.





تم بناء ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 على منصة دفع خلفي، تتيح المنصة الجديدة جسمًا صلبًا للغاية منخفضًا وأطول وأكثر اتساعًا ، مع موقف أكثر جرأة يبرزه عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة متوفرة.





تأتي تو يوتا ميراي toyota mirai 2021 بنظام Toyota Premium Multimedia القياسي ، الذي يستخدم شاشة لمس TFT عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة ، نظام ملاحة ونظام صوت JBL 14 مكبر صوت.





مواصفات تو يوتا ميراي toyota mirai 2021



تأتي السيارة ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 بمحرك عبارة عن خلية وقود إلكتروليت صلب ومحرك كهربائي 153 حصان اما داخلية السيارة ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 مبسطة وجذابة مع لوحة عدادات رقمية 8 إنشات ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.



تعتمد ت ويوتا ميراي Toyota mirai 2021 الجديدة على منصة RWD العالمية لتويوتا لتحسين متعة القيادة والتحكم، وأشارت تويوتا إلى زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلو جراما بين كل شحنة.. وعلى العكس من السيارات الكهربائية،

السيارة ت ويوتا ميراي toyota mirai 2021 تعتمد على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار المياه فقط، ومن أكبر ما يميزها عن السيارات الكهربائية هو إمكانية شحنها بالكامل من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، ولكن بالطبع هذه المحطات غير متوفرة في كل مكان، لذا ستركز تويوتا على ولايات كاليفورنيا وهاواي الأمريكية للوقت الحالي. تأتي السيارةبمحرك عبارة عن خلية وقود إلكتروليت صلب ومحرك كهربائي 153 حصان اما داخلية السيارةمبسطة وجذابة مع لوحة عدادات رقمية 8 إنشات ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.