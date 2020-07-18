تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

toyota corolla apex









corolla apex edition



قررت تويوتا إصدار 6000 نسخة فقط من إصدارات Corolla Apex من خلال الجمع بين التصميم الأكثر قوة مع معالجة أكثر صرامة، يمكن الحصول على حزمة Apex Edition مع درجات SE وXSE.









toyota corolla apex

أكدت تويوتا أن إصدار toyota corolla apex يزيد من الإمكانات الكامنة لمنصة TNGA-C عالية القوة من Corolla سيدان، ونظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات ومحرك بقوة 169 حصانًا سعة 2000 سي سي.











toyota corolla apex package



toyota apex تأتي بنظام عادم معدل رياضيًا بطرف 3.5 بوصة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالإضافة إلى نظام تعليق معدل، يتميز الأخير بنوابض لولبية فريدة من نوعها تخفض السيارة بمقدار 0.6 بوصة، بينما يقلل معدل انقباض التعليق المتزايد من زاوية الانعطاف، مما يوفر انعطافًا مسطحًا واستجابة للتوجيه.









2021 corolla apex



toyota corolla apex









2021 toyota corolla apex



يأتي طراز 2021 من تويوتا كورولا أبيكس بعجلات من الألمنيوم المصبوب قياس 18 بوصة تم تطويرها للمساعدة في تبريد الفرامل مع تقديم تخفيض شامل يبلغ قرابة الـ1 كجم لكل عجلة، بالإضافة لتحديثات مخصصة لنظام التوجيه المعزز كهربائيًا EPS.









toyota corolla apex

جميع موديلات toyota corolla apex مدعومة بمحرك سعة 2000 سي سي بقوة 169 حصانًا عند 6600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 205 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.











corolla apex package

معظم طرازات Apex Edition مجهزة بنظام Dynamic Shift CVT، حيث تقدم تويوتا 120 وحدة فقط مع ناقل iMT ذو الـ6 سرعات اليدوية.





Corolla Apex

أعلنت عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" عن طرح نسخة جديدة من طراز كورولا سيدان الجديدة لعام 2021 طراز تسمىوهي سيارة معدلة وتعتبر نسخة سباقات من السيارة تويوتا كورولا، حيث قررت تويوتا طرح هذه النسخة لتغيير المفهوم الراسخ بكونها سيارات للمدينة.يأتي إصدارالجديد تعديلات كثيرة منها اكصدامات معدلة بشكل خاص مع نوابض ارتداد داخلية، وقضبان تثبيت صلبة فريدة من نوعها مع صلابة متزايدة، ومصدات ارتدادية جديدة، معًا، تزيد تغييرات نظام التعليق Apex Edition من صلابة الميلان بنسبة 47 بالمائة في الأمام و 33 بالمائة في الخلف.تأتي ببادي كيت خارجي باللون الأسود المخصص والمكتمل بلمسات برونزية وجناح أمامي وأغطية ضباب وقوالب جانبية ومشتت هواء خلفي، وسيكون هناك جناح خلفي Aero spoiler متاحًا كتجهيز اختيارى.