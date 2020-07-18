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سيارات

بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور

السبت 18/يوليه/2020 - 09:01 ص
تويوتا فورتشنر toyota
تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021
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اشرف عطية
طرح عملاق صناعة السيارات الياباني تويوتا سيارته تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة موديل 2021 في بعض أنحاء العالم والتي تندرج  ضمن فئة سيارات الـــ SUV متوسطة الحجم هي سيارة عائلية من الطراز الأول.

تم طرح الجيل الأول من السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 عام 2004 أما الجيل الثاني فتم طرحه في عام 2015، واستهدف في المقام الأول أسواقًا مثل أستراليا وتايلاند، والآن قررت تويوتا طرح الجيل الثالث باستخدام نفس الأسس التي اعتمدت عليها في سياراتها ”هايلكس”، وحصلت  Fortuner على العديد من التحديثات الأخري التي جعلتها تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات الـــ SUV.

جاءت السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 بمحرك تربو ديزل بقوة 2800 سي سي يولد قوة 201 حصانًا (150 كيلووات) و369 رطلًا (500 نيوتن متر) من عزم الدوران.

تم طرح السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 بمجموعة نقل الحركة الجديدة التي اعتمدتها تويوتا على  تقليل استهلاك الوقود بنسبة 17 بالمائة في المدينة بفضل تحسين التبريد. ومن المزايا الأخرى التي يمتلكها النموذج المحدث مقارنة بسلفه هي قدرة السحب المتزايدة ، حيث يستطيع النظام الجديد سحب  300 كجم (661 رطلًا) أكثر من الأجيال السابقة. 

جدير بالذكر أنه ستقوم تويوتا أيضًا ببيع تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 المحدثة بمحركات  أقل سعة 2400 سي سي ينتج 148 حصانًا و 295 رطلًا (400 نيوتن متر). يمكن ربط كل من محرك الديزل رباعي الأسطوانات بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي في بعض النسخ ، كما  سيتم تقديم السيارة المحدثة حصريًا متصل بفتيس اوتوماتيك ست سرعات.
بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور
بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور
بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور
بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور
بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور
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