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سيارات

تويوتا تكشف عن ايبكس 2021 بنسخ محدودة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن سيارة كورولا أبيكس 2021 محدودة الإنتاج والتي سيتم تصنيع 6 آلاف نسخة منها.

كما ظهرت تويوتا كورولا ابيكس بتصميم حديث وعصري مع إتاحة خيار الحصول على حزمة ابيكس في فئتي SE وXSE.

وأعلنت تويوتا عن سيارة ابيكس بنسخ محدودة وكشفت تويوتا عن استخدامها لمنصة TNGA-C في إنتاج ابيكس لتمتع بنظام تعليق خلفي متعدد الوصلات يقرب السيارة من الأرض بحوالي 0.6 بوصة مقارنة بالسابق.

وسنجد أن التحديثات أيضا ممتص صدمات جديدة تم ضبطها بشكل جديد مع إطارات من المعدن الخفيف بمقاس 18 بوصة.

تملك سيارة تويوتا كورولا ابيكس الجديدة محرك بسعة 2.0 لتر يولد قوة قدرها 169 حصانا مع عزم دوران أقصى 204 نيوتن.متر متصل بناقل حركة ديناميكي CVT.

وبالنسبة لنسخة ايبكس SE على مقاعد من القماش وتتميز نسخة XSE بمقاعد من القماش الأسود بالإضافة إلى أنها تتميز بمقاعد أمامية بامتلاكها الخلية للتدفئة علاوة على إمكانية تعديل  مقعد السائق في 8 اتجاهات.
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