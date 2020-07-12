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سيارات

غدا تويوتا تفتح مصانعها في جميع أنحاء العالم

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
اكدت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات أنها تعتزم استكمال فتح جميع مصانعها  انحاء العالم بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا


ووفقا لما  قالته وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث كينسوكي  كو اليوم إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا غدا الأثنين مما يعني ان جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة

كما ان الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا ,ومن المعروف ان تويوتا علقت إنتاج ابتداء من شهر فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم


يذكر أن قالت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، إنه تم طرد اثنين من العمال بعد المشاركة في تصوير مقطع هدفه السخرية من مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينا بوليس في الولايات المتحدة الأمريكية ولم لم تذكر أي تفاصيل كثيرة عن واقعة فصل العاملين  واكتفت بإصدار بيان تؤكد فيه أن من شارك في هذا المقطع خارج الشركة.

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