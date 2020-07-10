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سيارات

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا عن السيارة كورولا كروس 2021 الجديدة، وهي النسخة الكروس أوفر من أشهر سيارات الهاتشباك التي تقدمها صانعة السيارات اليابانية، والتي تم الكشف عنها بعد بضعة أشهر فقط من الكشف عن تويوتا ياريس كروس.


أوضحت شركة تويوتا أن السيارة حتى الآن تم الإعلان عنها فى تايلاند، ويبلغ طولها 4,460 مم وعرضها 1,825 مم وارتفاعها 1,620 مم، في حين يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2,640 مم ، وتستخدم منصة C TGNA-C، وستتوفر بنسخ هايبرد وبنزين.


وتستمد السيارة كورولا الجديدة قوتها من محرك بنزين سعة 1.8 لتر بقوة 140 حصان وعزم 175 نيوتن.متر، بنظام دفع أمامي وناقل حركة CVT، في حين تتوفر السيارة بخيار هجين يجمع بين محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصان و142 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع محرك كهربائي يولد قوة 72 حصان و163 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة CVT كهربائي.


أما التصميم الخارجى للسيارة ، فلا تبدو الكروس أوفر مشابهة لكورولا هاتشباك، وإنما تبدو كـ راف 4 صغيرة، حيث حصلت في المقدمة على شبك أسود كبير، ومصابيح أمامية حادة، ومصابيح ليد نهارية، كما تحصل على مصدات سوداء، وعتبات جانبية، وأقواس عجلات، وقضبان سقف سوداء.


بالإضافة إلى تعليق أمامي من ماكفيرسون، وتعليق خلفي ذي الشعاع الملتوي، ومكابح قرصية في العجلات الأربع، كما تتوفر بجنوط 17 و18 بوصة ملفوفة بكفرات 215/60 و225/50 على الترتيب.


أما مقصورة داخلية مألوفة تشبه المستخدمة في كورولا هاتشباك كشفت تويوتا عن كورولا كروس 2021 الجديدة، وهي النسخة الكروس أوفر من أشهر سيارات الهاتشباك.


وستبدأ مبيعات تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة هذا الشهر في تايلاند، على أن تتوفر في أسواق أخرى في المستقبل .

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور
رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور
رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور
رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور
رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور
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