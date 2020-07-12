طرد عاملين من تويوتا بسبب السخرية من جورج فلويد

وأكدت وكالة بلومبرج للأنباء أن تويوتا لم تذكر أي تفاصيل كثيرة عن واقعة فصل العاملين واكتفت بإصدار بيان تؤكد فيه أن من شارك في هذا المقطع خارج الشركة.







وفي نفس السياق انتشر مقطع مصور لشخصين يعملان في شركة تويوتا أحدهما يجلس على ركبته على مجلد ملفات 6 يونيو الماضي في إشارة للطريقة التي قتل بها جورج فلويد.





يذكر أن مظاهرات واحتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "حياة السود مهمة" وبأعداد ضخمة رغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد الذي يأتي ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات رجال الشرطة ضد أصحاب البشرة السمراء في البلاد.





قالت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، إنه تم طرد اثنين من العمال بعد المشاركة في تصوير مقطع هدفه السخرية من مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينا بوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.