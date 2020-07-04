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سيارات

تويوتا تكشف عن فورتشنر 2021 بـ4 محركات

السبت 04/يوليه/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت شركة تويوتا طراز فورتشنر 2021 المحدث مع بعض التحديثات الطفيفة من شأنها أن تساعده على مواكبة المنافسة في الأسواق

ووفقا للتغييرات فظهرت  في الواجهة الامامية حيث تم تركيب مجموعة من المصابيح الامامية الرفيعة مع مصابيح LED النهارية المدمجة.
وبالنسبة للمصابيح الامامية مع الشبكة الأكبر ذات نمك أفقي  أسود بالإضافة إلى المصد بزاوية اكبر ويتضمن فتحات تهوية سوداء كبيرة تحتوي على مصابيح ضباب صغيرة

وتتميز تويوتا بمحركات بنزين المحرك الاول مؤلف من 4 4 اسطوانات متتالية بسعة 2.7 ليتر وبقوة تصل الى 164 حصان 332 نيوتن متر من عزم الدوران ونظام دفع بالعجلات الأربعة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من ست نسب أمامية بالنسبة  للتسارع من 0 الى 100 كلم يتم في خلال 12 ثواني ام السرعة القصوى فتصل الى 180 Qكلم بالساعة.

 اما بالنسبة للمحرك الثاني فهو مكون  من 6 أسطوانات يشكل V وبسعة 4.0 ليتر وبقوة 235 حصان و448 نيوتن متر من عزم الدوران ونظام دفع بالعجلات الأربعة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من ست نسب أمامية

ليس محرك الديزل التوربيني الجديد سعة 2.8 لتر أكثر قوة وفعالية فحسب ، بل تمت زيادة قدرة القطر بمقدار 300 كجم لتصل إلى 3100 كجم.

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