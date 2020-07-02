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سيارات

انخفاض كبير في مبيعات تويوتا خلال شهر مايو

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بيانات مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتورز تراجع مبيعاتها في الأسواق العالمية خلال مايو الماضية وذلك بنسبة 34.1 % مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي إلى 609460 سيارة بسبب تداعيات فيروس كورونا .

كما ذكرت مجموعة تويوتا التي تضم أيضا دايهاتسو موتورو وهينو موتورز ان إنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 56.5 % سنويا إلى 408842 سيارة .

أما على خلفية الغلق المؤقت لعدد من مصانعها في العديد من مناطق العالم بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد

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وتتوقع تويوتا تراجع مبيعاتها العالمية خلال العام المالي والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 14.9 في المئة 14.9 في المئة عن العام المالي الماضية إلى 8.9 مليون سيارة 

يذكر أن أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن امتلاك 10.25 مليون سهم في أوبر بقيمة 292 مليون دولار وتعتبر هذه الحصة هي الاستثمار الثاني لتويوتا في أوبر بعد الاستثمار الأول في مجال تطوير تقنيات القيادة الذاتية في العام 2018 وبذلك الاسهم تصبح تويوتا ، ولاول مرة ضمن اكثر من 160 شركة تقنية عالمية ضمن قائمة فوربس Global 2000

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