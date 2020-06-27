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سيارات

حصتها 0.6 %.. تويوتا تمتلك 293 مليون دولار في أوبر

السبت 27/يونيو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت تويوتا انها تمتلك أسهم بقيمة 293 مليون دولار في شركة أوبر وتلك الحصة 0.6 % تقريبا من أسهم الشركة الأمريكية العملاقة لطلب سيارات الاجرة

ومن المعروف أن اسهم أوبر حاليا بقدر 30.46 دولار وهو تراجع يتعدى 25 % من القمة الاخيرى بـ41 دولار قبل وباء الكورونا والذي أدى لأنهيا الأرباح وعمليات الشركة  بشكل عام


كما بدأ اهتمام تويوتا بأوير منذ عامين مع استثمارها لنصف مليار دولار في مشروع مشترك مع أوبر في 2018 لتطوير السيارات ذاتية القيادة .
واستثمرت تويوتا مبلغ غير معلن عنه في برنامج تأجير سيارات تويوتا لسائقي أوبر  بالإضافة إلى أوبر اجرت اختبارات واسعة لتقنيات القيادة الذاتية قبل حادث في ولاية اريزونا في مارس 2018 لواحدة من سياراتها الذاتية

كما ادى ذلك إلى انتقادات واسعة للبرنامج في الولايات المتحدة وتوقفه لتسعة أشهر قبل عودته مجددًا بشكل محدود.

يذكر أن واجهت تويوتا في الفترة السابقة كثيرا من التحديات وتم إغلاق مصانع مختلف شركات السيارات حول العالم إضافة إلى إغلاق صالات العرض وانهيار عمليات البيع وهو ما كبد الشركات خسائر فادحة .. إضافة إلى تعرض بعض الشركات لخسائر  كبيرة وهو ماجعل العديد منهم يتجهون إلى سياسية تسريح العمال وبأعداد وصلت إلى 20 ألفا من شركة نيسان اليابانية وفولكس فاجن.

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