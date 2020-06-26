تويوتا تكشف عن موديلين يعملان بالدفع الكلي





ويتميز التصميمان بالكاميرات الجانبية بدلا من الكاميرات أما المقابض فستمون مخفية في الأغلب كما يأتي ظهور التصميمات المسربة بعدما أعلنت تويوتا أعتزامها تدشين 10 سيارات استخدم في صناعتهم منصة جديدة خلال السنوات المقبلة.





كما واجهت تويوتا في الفترة السابقة كثيرا من التحديات وتم إغلاق مصانع مختلف شركات السيارات حول العالم إضافة إلى إغلاق صالات العرض وانهيار عمليات البيع وهو ما كبد الشركات خسائر فادحة .. إضافة إلى تعرض بعض الشركات لخسائر كبيرة وهو ماجعل العديد منهم يتجهون إلى سياسية تسريح العمال وبأعداد وصلت إلى 20 ألفا من شركة نيسان اليابانية وفولكس فاجن.

تسربت تصميمات من مكتب براءات الاختراع الصيني تخص سيارتين جديدتين تخص شركة تويوتا اليابانية الرائدة ومن المنتظر أن يكون الطرازين الجديدين من تويوتا يعملان بالدفع الكلي وستحصل المنصة الجديدة على اسم e-TNGA.كما يتوقع خبراء السيارات أن يتم التعاون بين تويوتا وسوبارو في الفترة القادمة بين هاتين الشركتين لأنهما يجمعان بين الخبرة والتوليد الكهربائي وكذلك الدفع الكلي.