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سيارات

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:52 ص
تويوتا راف فور 2020
تويوتا راف فور 2020 toyota rav4
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اشرف عطية
أعلن أحد تجار السيارات في مصر أن وكيل شركة تويوتا طرح موديلات تويوتا راف toyota rav4 في مصر، مؤكدا أن السيارات لا تتوفر إلا بالطلب الخاص، حيث لا تتوفر في معارض الشركة ولدى الموزعين تويوتا، بل يتم طلبها من الشركة التي تقوم باستيرادها "سبيشيل أوردر" من الخارج.


السيارة تويوتا راف toyota rav4 تعتبر أكثر السيارات مبيعًا في العالم، وتتمتع بتصميم بخطوط جريئة ومنحنيات ديناميكية مع مساحة داخلية أكبر، مما يوفر مزيدا من الراحة والأمان ويضمن تجربة ترفيهية للسائق والركاب.


مواصفات تويوتا راف toyota rav4
تأتي السيارة تويوتا راف toyota rav4 بمحرك 222 حصانا، وبها اكصدام أمامي مطعم بالكروم وسبويلر خلفي وإطار كروم على النوافذ الجانبية، وتأتي المصابيح الأمامية LED وبها جنوط سبور قياس 18 انش وتكييف أوتوماتيك وحفظ ذاكرة وضعية كرسي السائق ولوحة شاشة ملونة 7 بوصة TFT و7 ايرباج ومساعد تسلق المنحدرات وفرامل ABS وEBD.
 

سعر تويوتا راف فور 2020 في مصر
تأتي السيارة تويوتا راف toyota rav4 بسعر مليون و650.000 جنيه مصري. 
سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور
سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور
سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور
سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور
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