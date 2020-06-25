سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

تويوتا راف toyota rav4 في مصر، مؤكدا أن

أعلن أحد تجار السيارات في مصر أن وكيل شركة تويوتا طرح موديلاتفي مصر، مؤكدا أن السيارات لا تتوفر إلا بالطلب الخاص، حيث لا تتوفر في معارض الشركة ولدى الموزعين تويوتا ، بل يتم طلبها من الشركة التي تقوم باستيرادها "سبيشيل أوردر" من الخارج.





السيارة تويوتا راف toyota rav4 تعتبر أكثر السيارات مبيعًا في العالم، وتتمتع بتصميم بخطوط جريئة ومنحنيات ديناميكية مع مساحة داخلية أكبر، مما يوفر مزيدا من الراحة والأمان ويضمن تجربة ترفيهية للسائق والركاب.









مواصفات تويوتا راف toyota rav4



تأتي السيارة تويوتا راف toyota rav4 بمحرك 222 حصانا، وبها اكصدام أمامي مطعم بالكروم وسبويلر خلفي وإطار كروم على النوافذ الجانبية، وتأتي المصابيح الأمامية LED وبها جنوط سبور قياس 18 انش وتكييف أوتوماتيك وحفظ ذاكرة وضعية كرسي السائق ولوحة شاشة ملونة 7 بوصة TFT و7 ايرباج ومساعد تسلق المنحدرات وفرامل ABS وEBD.









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