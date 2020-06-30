AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:52 ص
تويوتا كورولا 2020
تويوتا كورولا 2020
Advertisements
اشرف عطية
أعلن التقرير الصادر عن مجلس مبيعات سوق السيارات (الاميك) تراجع مبيعات السيارات في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بنسبة وصلت إلى 17%، حيث حققت مبيعات شهر مايو 2019 بيع 9805 سيارات، بينما مبيعات شهر مايو 2020 سجلت بيع 8091 سيارة.


وأوضح التقرير أن هبوط مبيعات الشهر الماضي لم يؤثر على إجمالي مبيعات العام، حيث سجلت مبيعات أول 5 أشهر من 2020 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول 5 أشهر من 2019، وسجلت مبيعات العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي بيع 50.954 سيارة، بينما سجلت نفس الفترة العام الماضي بيع 41.154 سيارة.


أكثر السيارات مبيعًا في مصر خلال 2020

1- تويوتا 6276 سيارة
toyota

2- هيونداي 5512 سيارة
hyundai

3- نيسان 5162 سيارة
nissan

4- رينو 5051 سيارة
rinault

5- فيات 4468 سيارة
fiat

6- ام جي 3878 سيارة
mg

7- أوبل 3007 سيارة
opel

8- شيري 2902 سيارة
chery

9- شيفروليه 2890 سيارة
chevrolet

10- كيا 2860 سيارة
kia

11- بيجو 2232 سيارة
peugeot

12- بي واي دي 1553 سيارة
byd

13- سيتروين 1461 سيارة.
citroen
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أكثر سيارة اقتصادية في مصر

أرقام مضاعفة خلال 4 شهور.. أكثر السيارات الصيني مبيعا في مصر 2020 .. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تتصدر مبيعات السيارات في مصر

أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعًا في مصر 2020 .. صور

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

nissan في الصدارة.. سيارات التجميع المحلي الأكثر مبيعًا في مصر

ترشيحاتنا

تقسيمة قوية في مران الأهلى بمشاركة جميع اللاعبين

وقت أذكار الصباح .. الكثيرون لا يعرفون متى يبدأ وينتهي ؟

جاستن ترودو: نستعد لموجة ثانية من كورونا تضرب كندا في الخريف

انفجار ضخم ومقتل قائد عسكري.. تفاصيل تفجيرات جيش العدل بجنوب شرق إيران

هل لمس المرأة بشهوة يستوجب الزواج من ابنتها.. الإفتاء ترد

إذا نزلت عليك المصائب.. علي جمعة: هذا العمل كان يٌفرج عن النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور