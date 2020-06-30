تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

أعلن التقرير الصادر عن مجلس مبيعات سوق السيارات ( الاميك) تراجع مبيعات السيارات في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بنسبة وصلت إلى 17%، حيث حققت مبيعات شهر مايو 2019 بيع 9805 سيارات، بينما مبيعات شهر مايو 2020 سجلت بيع 8091 سيارة.









وأوضح التقرير أن هبوط مبيعات الشهر الماضي لم يؤثر على إجمالي مبيعات العام، حيث سجلت مبيعات أول 5 أشهر من 2020 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول 5 أشهر من 2019، وسجلت مبيعات العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي بيع 50.954 سيارة، بينما سجلت نفس الفترة العام الماضي بيع 41.154 سيارة.









أكثر السيارات مبيعًا في مصر خلال 2020



1- تويوتا 6276 سيارة



toyota



2- هيونداي 5512 سيارة



hyundai



3- نيسان 5162 سيارة



nissan





4- رينو 5051 سيارة



rinault



5- فيات 4468 سيارة



fiat





6- ام جي 3878 سيارة



mg





7- أوبل 3007 سيارة



opel





8- شيري 2902 سيارة



chery



9- شيفروليه 2890 سيارة



chevrolet



10- كيا 2860 سيارة



kia





11- بيجو 2232 سيارة



peugeot



12- بي واي دي 1553 سيارة



byd





13- سيتروين 1461 سيارة.

citroen