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سيارات

شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:57 ص
شيفرولية كابتيفا
شيفرولية كابتيفا
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اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات ان شركة شيفروليه متصدرة لمبيعات السيارات في مصر لشهر مايو 2020 في مصر.

وأكد أنها حصلت علي افضل و حققت مبيعات قوية في مبيعات السيارات الملاكي والنقل والأتوبيس ونجحت في الحصول علي حصة مبيعات كبيرة وصلح حتىي 21% من مبيعات السوق المصري لشهر مايو 2020 .

جدير بالذكر أن خطة الدولة الجديدة في التعايش مع وباء كورونا و رفع حظر التجول ستؤدي الي انتعاش مبيعات السيارات في مصر الشهور المقبلة و هذا ما توقعه عدد من تجار السيارات في مصر .

ترتيب مبيعات شركات السيارات في مصر :

1-شركة شيفرولية بمبيعات بلغت 2587 سيارة .
chevrolet

2-شركة تويوتا بمبيعات بلغت 1264 سيارة .
toyota

3-شركة رينو بمبيعات بلغت 1078 سيارة .
rinault

4-شركة نيسان بمبيعات بلغت 954 سيارة .
nissan

5-شركة فيات بمبيعات بلغت 798 سيارة .
fiat

6-شركة هيونداي بمبيعات بلغت 785 سيارة .
hyundai

7-شركة أوبل بمبيعات بلغت 749 سيارة .
opel

8-شركة ام جي بمبيعات بلغت 531 سيارة .
mg

9-شركة شيري بمبيعات بلغت 352 سيارة
chery

10-شركة بيجو بمبيعات بلغت 349 سيارة
peugeot

11-شركة سيتروين بمبيعات بلغت 317 سيارة.
citroen
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