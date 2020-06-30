شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات ان شركة شيفروليه متصدرة لمبيعات السيارات في مصر لشهر مايو 2020 في مصر.
وأكد أنها حصلت علي افضل و حققت مبيعات قوية في مبيعات السيارات الملاكي والنقل والأتوبيس ونجحت في الحصول علي حصة مبيعات كبيرة وصلح حتىي 21% من مبيعات السوق المصري لشهر مايو 2020 .
جدير بالذكر أن خطة الدولة الجديدة في التعايش مع وباء كورونا و رفع حظر التجول ستؤدي الي انتعاش مبيعات السيارات في مصر الشهور المقبلة و هذا ما توقعه عدد من تجار السيارات في مصر .
ترتيب مبيعات شركات السيارات في مصر :
1-شركة شيفرولية بمبيعات بلغت 2587 سيارة .
chevrolet
2-شركة تويوتا بمبيعات بلغت 1264 سيارة .
toyota
3-شركة رينو بمبيعات بلغت 1078 سيارة .
rinault
4-شركة نيسان بمبيعات بلغت 954 سيارة .
nissan
5-شركة فيات بمبيعات بلغت 798 سيارة .
fiat
6-شركة هيونداي بمبيعات بلغت 785 سيارة .
hyundai
7-شركة أوبل بمبيعات بلغت 749 سيارة .
opel
8-شركة ام جي بمبيعات بلغت 531 سيارة .
mg
9-شركة شيري بمبيعات بلغت 352 سيارة
chery
10-شركة بيجو بمبيعات بلغت 349 سيارة
peugeot
11-شركة سيتروين بمبيعات بلغت 317 سيارة.
citroen