شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات ان شركة شيفروليه متصدرة لمبيعات السيارات في مصر لشهر مايو 2020 في مصر.







وأكد أنها حصلت علي افضل و حققت مبيعات قوية في مبيعات السيارات الملاكي والنقل والأتوبيس ونجحت في الحصول علي حصة مبيعات كبيرة وصلح حتىي 21% من مبيعات السوق المصري لشهر مايو 2020 .





جدير بالذكر أن خطة الدولة الجديدة في التعايش مع وباء كورونا و رفع حظر التجول ستؤدي الي انتعاش مبيعات السيارات في مصر الشهور المقبلة و هذا ما توقعه عدد من تجار السيارات في مصر .







ترتيب مبيعات شركات السيارات في مصر :



شيفرولية

chevrolet







تويوتا

toyota







رينو

rinault







نيسان

nissan







فيات

fiat







هيونداي

hyundai







أوبل

opel







ام جي

mg







شيري

chery







بيجو

peugeot







11-شركة سيتروين بمبيعات بلغت 317 سيارة.



citroen



1-شركةبمبيعات بلغت 2587 سيارة .2-شركةبمبيعات بلغت 1264 سيارة .3-شركةبمبيعات بلغت 1078 سيارة .4-شركةبمبيعات بلغت 954 سيارة .5-شركةبمبيعات بلغت 798 سيارة .6-شركةبمبيعات بلغت 785 سيارة .7-شركةبمبيعات بلغت 749 سيارة .8-شركةبمبيعات بلغت 531 سيارة .9-شركةبمبيعات بلغت 352 سيارة10-شركةبمبيعات بلغت 349 سيارة