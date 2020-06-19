ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في بريطانيا

أصبح الان قرار شراء سيارة مستعملة هو الحل الامثل هذه الفترة خصوصا بعد خروج بريطانيا من الانغلاق وطرح برامج الايجار التمويلي هناك هذه الفترة فأصبح الكثير مهتم بتغيير سيارته سواء بيع سيارته المستعملة او شراء سيارة جديدة مما أدي هذا الي ارتفاع الاقبال علي شراء وبيع السيارات المستعملة اكثر من مثيلاتها الجديدة.
وأدت هذه العوامل لانتعاش سوق السيارات المستعملة في الخارج مما سيعيد تشكيل سوق السيارات هناك وأصبحت السيارات الجديدة تعاني أشد المعاناة وأصبح الاتجاه للمستعمل لان خسارته اقل وعند اعادة البيع لأي ظروف لن تخسر الكثير من النقود مقارنة بسيارة جديدة ستفقد اكثر من 20% من ثمنها حسب ظروف السوق والمستهلك هناك.
والفضل في انتعاش سوق المستعمل في اوروبا هو المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأمن الوظيفي للعديد من الأشخاص مما ادي الي عزوفهم عن شراء السيارات الجديدة في هذا الوقت وكانت فكرة شراء السيارات المستعملة أرخص في السعر ولكنها تعتبر أقل في الموثوقية وأكثر في تكاليف التشغيل والسلامة وبالتالي شراء سيارة مستعملة يعتبر مغامرة ولكنه أصبح الان هو الملاذ الامن.
وأدت هذه العوامل لانتعاش سوق السيارات المستعملة في الخارج مما سيعيد تشكيل سوق السيارات هناك وأصبحت السيارات الجديدة تعاني أشد المعاناة وأصبح الاتجاه للمستعمل لان خسارته اقل وعند اعادة البيع لأي ظروف لن تخسر الكثير من النقود مقارنة بسيارة جديدة ستفقد اكثر من 20% من ثمنها حسب ظروف السوق والمستهلك هناك.