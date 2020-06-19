ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في بريطانيا





والفضل في انتعاش سوق المستعمل في اوروبا هو المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأمن الوظيفي للعديد من الأشخاص مما ادي الي عزوفهم عن شراء السيارات الجديدة في هذا الوقت وكانت فكرة شراء السيارات المستعملة أرخص في السعر ولكنها تعتبر أقل في الموثوقية وأكثر في تكاليف التشغيل والسلامة وبالتالي شراء سيارة مستعملة يعتبر مغامرة ولكنه أصبح الان هو الملاذ الامن.

