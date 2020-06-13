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سيارات

انخفاض كبير في مبيعات "كيا "

السبت 13/يونيو/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
بعد تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ العام الماضي بدأ الانخفاض في شركة كيا التي تعتبر ثاني أكبر مصنع سيارات في كوريا الجنوبية .

ووفقا لبعض التقارير المنشورة عن تسريبات من داخل جدران الشركة الكورية أن هناك خياران مطروحان  للدراسة وذلك فيما يتعلق بمستقبل "ستنجر ".

وصرح مدير قسم التصميمات بشركة كيا " جريجوري جولوم أن مستقبل كيا ستينجر يقف الآن  بين خياري الاول بوقف خط إنتاج السيارة بالكامل
والثاني يقتضي بطرح نسخة جديدة منه بمحرك يعتمد على الطاقة الكهربائية".

كما أوضح  جريجوري أن لا أحد في كيا يتوقع هذا التراجع الكبير في المبيعات للسيارة " ستينجر " مضيفا ان الجميع يتمنى النجاح على  الاقل في سوق السيارات الأمريكي  كما أن في الوقت الحالي سنتعامل بشكل مدروس مع هذا الطراز وسيتم اتخاذ هذا القرار سواء بالاستمرار أو بالتوقف

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يذكر أن منذ شهر يناير وحتى شهر أغسطس من العامالماضي، وصل حجم مبيعات السيارة ستينغر إلى 9,435 ألف وحدة داخل الولايات المتحدة  وهذا المعدل أقل من نصف العدد الذي كانت تتمنى شركة كيا تحقيقه مع هذا الطراز .


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