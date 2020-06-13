انخفاض كبير في مبيعات "كيا "

كما أوضح جريجوري أن لا أحد في كيا يتوقع هذا التراجع الكبير في المبيعات للسيارة " ستينجر " مضيفا ان الجميع يتمنى النجاح على الاقل في سوق السيارات الأمريكي كما أن في الوقت الحالي سنتعامل بشكل مدروس مع هذا الطراز وسيتم اتخاذ هذا القرار سواء بالاستمرار أو بالتوقف







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