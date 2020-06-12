كيا تعيد إغلاق مصانعها | تفاصيل

أعلنت كيا موتورز ايقاف 2 من مصانعها المحلية في كوريا حيث تم الإبلاغ عن إصابة عاملين بالمصنعين بكورونا المستجد ، وتجري السلطات الصحية اختبارات تشخيصية على المخالطين للعاملين المصابين .





وقامت شركة كيا والسلطات الصحية بتطهير المصنعين بما يشمل مركز للياقة البدنية استخدمه المصابان، في خطوة احترازية تهدف لوقف انتشار الفيروس. ويعمل في المصنع حوالي 6000 عامل ، وقالت الشركة إنه من غير الواضح حتى متى سيستمر تعليق العمل في المصنعين ، حيث يعطل تعليق العمل في المصنعين إنتاج ما يبلغ 1,300 سيارة، وفقا للشركة.





وكانت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات و التي تضم كيا موتورز و جينيسيس قد اعلنت قبل 3 ايام عن تمديد تعليق انتاج جميع مصانعها في كوريا بسبب تعطل الصادرات وسط تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، و قد يستمر التعليق حتى 30 يونيو الجاري.





وكان التعليق الاول من 27 أبريل حتى 5 يونيو الماضي حيث قالت شركة كيا موتورز ، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، أنها مددت تعليق مصنعها المحلي بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية .



