كيا تعيد إغلاق مصانعها | تفاصيل

أعلنت كيا موتورز ايقاف 2 من مصانعها المحلية في كوريا حيث تم الإبلاغ عن إصابة عاملين بالمصنعين بكورونا المستجد ، وتجري السلطات الصحية اختبارات تشخيصية على المخالطين للعاملين المصابين .
وقامت شركة كيا والسلطات الصحية بتطهير المصنعين بما يشمل مركز للياقة البدنية استخدمه المصابان، في خطوة احترازية تهدف لوقف انتشار الفيروس. ويعمل في المصنع حوالي 6000 عامل ، وقالت الشركة إنه من غير الواضح حتى متى سيستمر تعليق العمل في المصنعين ، حيث يعطل تعليق العمل في المصنعين إنتاج ما يبلغ 1,300 سيارة، وفقا للشركة.
وكانت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات و التي تضم كيا موتورز و جينيسيس قد اعلنت قبل 3 ايام عن تمديد تعليق انتاج جميع مصانعها في كوريا بسبب تعطل الصادرات وسط تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، و قد يستمر التعليق حتى 30 يونيو الجاري.
وكان التعليق الاول من 27 أبريل حتى 5 يونيو الماضي حيث قالت شركة كيا موتورز ، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، أنها مددت تعليق مصنعها المحلي بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية .
وقال المتحدث باسم الشركة إن كيا ستستمر في تعليق عمل المصنع رقم 2 في كوانغجو، على بعد 330 كيلومترًا جنوب غرب سيول.