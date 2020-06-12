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سيارات

كيا تعيد إغلاق مصانعها | تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:34 م
كيا تعيد إغلاق مصانعها
كيا تعيد إغلاق مصانعها مرة أخرى
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قسم السيارات
أعلنت كيا موتورز ايقاف 2 من مصانعها المحلية في كوريا حيث تم الإبلاغ عن إصابة عاملين بالمصنعين بكورونا المستجد ، وتجري السلطات الصحية اختبارات تشخيصية على المخالطين للعاملين المصابين .

وقامت شركة كيا والسلطات الصحية بتطهير المصنعين بما يشمل مركز للياقة البدنية استخدمه المصابان، في خطوة احترازية تهدف لوقف انتشار الفيروس. ويعمل في المصنع حوالي 6000 عامل ، وقالت الشركة إنه من غير الواضح حتى متى سيستمر تعليق العمل في المصنعين ، حيث يعطل تعليق العمل في المصنعين إنتاج ما يبلغ 1,300 سيارة، وفقا للشركة.

وكانت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات و التي تضم كيا موتورز و جينيسيس قد اعلنت قبل 3 ايام عن تمديد تعليق انتاج جميع مصانعها في كوريا بسبب تعطل الصادرات وسط تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، و قد يستمر التعليق حتى 30 يونيو الجاري.

وكان التعليق الاول من 27 أبريل حتى 5 يونيو الماضي حيث قالت شركة كيا موتورز ، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، أنها مددت تعليق مصنعها المحلي بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية .

وقال المتحدث باسم الشركة إن كيا ستستمر في تعليق عمل المصنع رقم 2 في كوانغجو، على بعد 330 كيلومترًا جنوب غرب سيول.
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