أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو





حافظت السيارة السيدان موديل 2020 بفئتيها مختلفتين التجهيزات على "استقرار" أسعارها في السوق المصري خلال الشهر الحالي.





أسعار كيا بيجاس 2020





يستقر سعر السيارة السيدان كيا بيجاس 2020 الفئة القياسية منها على سعر 239.900 ألف جنيه مصري، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى كيا بيجاس أوتوماتيك هاي لاين 254.900 ألف جنيه.









مواصفات كيا بيجاس 2020





تتميز كيا بيجاس بمحرك سعة 1.4 لتر رباعي الاسطوانات يعمل بقوة 95 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.









تبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كم/ساعة، كما يصل استهلاك السيارة للوقود 5.7 لتر لكل 100 كم، وتتميز السيارة السيدان موديل 2020 بطول 4300 مم وعرض 1700 مم وارتفاع 1460 مم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 475 لتر مكعب.





تجهيزات كيا بيجاس 2020





1- عجلات رياضية معدنية بقياس 14 بوصة.

2- نظام تكييف الهواء اليدوي.

3- زجاج كهربائي أمامي وخلفي للأبواب.

4- مرايا كهربائية.

5- نظام عرض المعلومات وتشغيل الوسائط المُتعددة المُدعم بشاشة عرض رقمية تأتي بقياس 7 بوصة، وتعمل باللمس مع دعمها لأنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

6- نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق.

7- كاميرا خلفية لسهولة ركن السيارة.