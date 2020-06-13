ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 14%

كشفت بيانات لقطاع السيارات ان المبيعات في الصين ارتفعت في شهر مايو وذلك بنسبة 14.5 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي



ويعتبر هذا التسجيل هو زيادة للشهر الثاني على التوالي بالتزامن مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا



ويأتي هذا الإرتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في إبريل الماضي وانخفاض 43 % مارس الماضي كما في حين أنها نالت الجائحة من الطلب وقبل إبريل عانت نيسان من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا



ونجد أن بيانات السيارات في الصين- وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد- تشير إلى أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة في هذا الشهر



يذكر أن بيانات الاتحاد سبق وأن أظهرت أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدات في أول 16 يوما، انخفاضا من 59 ألفا و930 سيارة في نفس الفترة قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلبا على أكبر سوق في العالم للسيارات.

