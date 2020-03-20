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سيارات

بسبب كورونا.. قرار صارم من وكيل لادا وبي واي دي الصينية بشأن إنتاج السيارات

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:01 ص
بي واي دي
بي واي دي
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عزة عاطف

لم يضرب فيروس كورونا البشر فقط بل أثر على العديد من الرفاهيات والعادات اليومية لهم، فأغلقت المحالات، المولات، الكافيهات، المدارس، بل وحتى المساجد في بعض الدول، واليوم يؤثر الفيروس المستجد على شركات السيارات الصينية والعالمية. 

بعد أن لجأ عدد من الشركات إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا، أعلن اليوم وكيل شركتي لادا وبي واي دي الصينية ولادا إيقاف إنتاج سياراتها خلال فترة محددة من الزمن 

قررت مجموعة الأمل وكيل العلامتين الصينيتين لادا وبي واي وقف إنتاج السيارات في المصانع في الفترة بين 26 من شهر مارس الجاري و4 من شهر أبريل القادم.

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وقد كشف المهندس «عمر سليمان» رئيس مجموعة الأمل للتجميع وإنتاج سيارات العلامتين الصينيتين أن موديلات العلامتين هما الأكثر انتشارًا في السوق لمصري فهما من السيارات الاقتصادية الأكثر عملية مما قد يترتب عليه ركود نسبي في المبيعات.

 

كانت شركات السيارات العالمية في مصر قد اتخذت إجراءات وقائية مؤخرا من بينها علامة شانجان الصينية التي لجأت إلى تزويد سياراتها بفلاتر مضادة للفيروسات، بينما لجأت فولكس فاجن إلى قرار عمل موظفيها من المنزل تجنبًا للإصابة.

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