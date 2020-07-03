مواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4.. صور

تويوتا راف toyota rav4

مواصفات





تأتي السيارة تويوتا راف toyota rav4 بمحرك 222 حصانا، وبها اكصدام أمامي مطعم بالكروم وسبويلر خلفي وإطار كروم على النوافذ الجانبية، وتأتي المصابيح الأمامية LED وبها جنوط سبور قياس 18 انش وتكييف أوتوماتيك وحفظ ذاكرة وضعية كرسي السائق ولوحة شاشة ملونة 7 بوصة TFT و7 ايرباج ومساعد تسلق المنحدرات وفرامل ABS وEBD.





تأتي الفئة الاولي من السيارة تويوتا راف toyota rav4 بفتيس مانيوال مزودة بأنظمة ABS وEBD ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وتكييف هواء يدوي، وامبوليزر مانع السرقة.



وتأتي الفئة الثانية من السيارة تويوتا راف toyota rav4 بفتيس اوتوماتيك وبها نفس مواصفات الفئة الاولي يزيد عليها 6 ايرباج وتكييف هوائي أوتوماتيكي امامي و خلفي ومفتاح ذكي ومثت سرعة و فوانيس شبورة .



والفئة الثالثة من السيارة تويوتا راف toyota rav4 تأتي بنسختين فقط اما دفع امامي او دفع رباعي و بهما جميع الكماليات السابق ذكرها بالإضافة إلى فتحة سقف ومقاعد جلدية و حساسات ركن وكاميرا خلفية و ساوند سيستم مكون من 6 سماعات محيطية لتضمن افضل تجربة ترفيهية اثناء الترحال .





