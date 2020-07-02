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سيارات

أنظمة أمان من الجيل الثالث لشركة تويوتا.. تعرف عليها

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:30 ص
أنظمة أمان من الجيل
أنظمة أمان من الجيل الثالث لشركة تويوتا .. تعرف عليها
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا العالمية، إطلاق نظام أمان جديد لتجنب حادثة توقف سيارة أمامك فجأة، وتم اختبار النظام فعليا، ويعد النظام جزءا من حزمة الأمان من الجيل الثالث  LSS + 2.5.



وتتضمن حزمة الأمان من الجيل الثالث  LSS+ 2.5، مجموعة جديدة من أنظمة تكنولوجيا السلامة مثل المساعدة على منع أنواع إضافية من الصدمات، ومساعدة توجيه إضافية للطوارئ.



يضاف إلى ذلك نظام تمييز المشاة الذي لديه قدرة على تمييز المشاة والأشخاص الذي يعبرون الشارع أمام السيارة، ويعد هذا النظام من مميزات الأمان الفعلية حيث إنه يميز الشخص الذي يسير على قدميه أو الراكب على دراجة هوائية أو كرسي متحرك أو عربة أطفال.



النظام يعمل على إخبار السائق بوجود مشاة أمام السيارة؛ فيطلب منه تخفيف السرعة، وإذا لم يستجب السائق؛ فالنظام سيتخذ الإجراء المناسب من تخفيض السرعة أو التوقف التام.



الجدير بالذكر أن شركةTSS الرائدة في مجال السلامة أصدرت عام 2015 أنظمة أولية للأمان، ولكن بعد التطوير أصبح نظام TSS مزودا في 16 طرازًا من سيارات تويوتا، تهدف الشركة إلى إطلاق النظام في جميع سياراتها بحلول 2022.

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