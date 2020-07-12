شاهد.. تويوتا RAV4 الهجينة تغزو السوق الأمريكي.. صور

أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات ، عن بدء شحن السيارة الهجين راف 4 برايم (بي.إتش.إي.في) RAV4 موديل 2021 الجديدة إلى الولايات المتحدة خلال الصيف الحالي .

ووضعت تويوتا لسيارة RAV4 مجموعة توليد طاقة هجينة إضافية تعتمد على المحرك الموجود في RAV4 Hybrid ، لكنها تتميز بمحركات كهربائية أكثر قوة وحزمة بطارية ليثيوم أيون عالية السعة.

و ضبط المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر لإنتاج 178 حصان (131 كيلو واط ) وعزم دوران 168 228 نيوتن .

أما عن مقصورة راف 4 برايم 2021 الداخلية ، فقد زودت بعجلة قيادة ملفوفة بالجلد ، ومقاعد أمامية مدفّأة ونظام معلومات ترفيهي بقياس 8 بوصة مع توافق Amazon Alexa و Android Auto و Apple CarPlay.

بالاضافة الى مقعد السائق ذو 8 وضعيات ، رافعة كهربائية ، ونظام رصد النقطة العمياء في المرايا و شاشة متعددة المعلومات بحجم 7 بوصات في مجموعة الأدوات.

وتم تثبيت شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي ونظام معلومات ترفيهي أكبر بحجم 9 بوصات ومرآة للرؤية الخلفية للتعتيم التلقائي مع نظام فتح باب الجراج المدمج.

بالإضافة إلى الحزمة الاختيارية المتوفرة مقاعد أمامية مهواة ، وعجلة قيادة مدفّأة ، وفتحة سقف بانورامية. وتشمل الإضافات الأخرى مقاعد الصف الثاني المدفأة ، وشاشة العرض الأمامية ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية. ويوجد مقعد راكب رياضي وشاشة مراقبة “عين الطيور” ونظام صوت JBL متميز.

وتتوفر النسخة الجديدة من تويوتا RAV4 بسعر 38.1 ألف دولار قبل حساب الإعفاءات الضريبية ، ولكن بعد حساب الإعفاءات الضريبية يصل سعر السيارة راف4 برايم إلى حوالي 31 ألف دولار، في حين يمكن أن يصل سعر السيارة من الفئة العادية (إتش.إي.في) إلى 28 ألف دولار.