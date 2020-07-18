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سيارات

تويوتا تكشف عن ياريس 2021 بواجهة جديدة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
ظهرت بعض الصورة التجسسية لتويوتا ياريس 2021 على واجهة جديدة وشبك أمامي جديد، ولكن لم تكشف الصورة عن الواجهة الخلفية للسيارة أو عن تفاصيل المقصورة الداخلية التي من المتوقع أن يجري عليها بعض التحسينات أيضا. 

ويتوقع الخبراء بأن تظل السيارة محتفظة بمحركاتها الخالية وستتوفر السيارة بمحرك الأول المكون من 3 سلندر بسعة 1.3 لتر بقوة حصان و 98 حصان وعزم دوران أقصى 123 نويتن متر أو المحرك الثاني المكون من 4 سلندر بسعة 1.5 لتر بقوة 106 حصان و دوران أقصى 140 نيوتن متر بناقل حركة CVT.

ومن المعروف أن تكشف تويوتا عن طراز يرايس 2021 الجديد يوم 25 من شهر يوليو الجاري ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى أسواق الدول العربية مع نهاية عام 2020.

ولكن لم تكشف تويوتا حتى الآن عن سعر تويوتا  ياريس 2021 ولكنه لن يترفع كثير عن سعر موديل 2020 والذي يبدأ سعره من 52.800 ريال سعودي.

ومن المعروف أن تدخل شركة تويوتا في تحدي خلال عام 2019 من أجل تغيير وجهة نظر سوق السيارات عن طراز ياريس وأعلنت عن النسخة الجديدة من سيارتها " الهاتشباك " لعام 2020. 
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