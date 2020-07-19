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سيارات

للأثرياء فقط .. أشهر 3 سيارات في السعودية أحدها مطلية بالذهب .. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:31 م
للأثرياء فقط .. أشهر
للأثرياء فقط .. أشهر 3 سيارات في السعودية إحداهما مطلية بالذ
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منة الله عبد الحميد
كانت ومازالت سيارات السعودية تلفت الانتباه وتجذب الأنظار إليها بسبب فخامتها وإمكانياتها وتصميماتها الفريدة وظهور الثراء الفاحش على شكل السيارة، لذلك يقبل أثرياء العالم على اقتناء تلك السيارات الفارهة المبالغ في سعرها لانعكاس حياة النعيم والترف. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز وأشهر السيارات السعودية.. تعرف عليها

بوغاتي فيرون L’Or
السيارة الشهيرة في السعودية وهي من السيارات النادرة التي تسير على الطرق الوعرة، وهى تعني الذهب الأبيض باللغة الفرنسية وهي مزودة بمحرك W16،  وسعة 8 لتر من الوقود وقوة 1001 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 407 كم/ساعة، ويقال انه تم صنع سيارة واحدة فقط منها لثري سعودي. 
نظرة عن قرب على بوغاتي فيرون فيتيس لور ستايل النادرة | ArabGT

نيسان جي تي ار
تعتمد على محرك قوي V6  سعة 3.8 لتر وقوة 565 حصان و 633 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيكي به 6 سرعات ونظام توجيه سريع وهيكل صلب ويطلق عليها اسم الديناصور نظرًا لقوتها، فضلًا عن قدرتها على السير في الأماكن الوعرة، وتحتوي على مقاعد مريحة سواء كانت أمامية أو خلفية. 
الكشف عن النسخة الإنتاجية من نيسان جي تي ار 50 بسعر يزيد على مليون ...

رنج روفر الذهبية
من أشهر سيارات السعودية فهي معدلة من شركة هامان العالمية وتتميز سيارة الدفع الرباعي بحصولها على تغليف من الكروم الذهبي يعطيها لمسات من الاناقة والجاذبية والفخامة في آنٍ واحد كما أنها تتمتع بالرفاهية والإمكانيات المريحة. 
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