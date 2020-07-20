اختيار الإمارات ضمن 10 دول في الجاهزية للمركبات ذاتية القيادة لعام 2020

أعلن مؤشر " كي بي إم جي " العالمي، لقياس جاهزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة لعام 2020 ، اختيار الإمارات بين أفضل 10 دول في العالم للسنة الثالثة على التوالى .





وتقوم دراسة مؤشر " كي بي إم جي " العالمي، على قياس مستوى الجاهزية والانفتاح في البلدان بشأن تطبيق تقنية المركبات ذاتية القيادة ومدى تقدمها لجعل السيارات ذاتية القيادة واقعًا ملموسًا في حياتنا .





وتشمل قائمة المؤشرات الرئيسة المستخدمة في قياس جاهزية الدول وتقدمها بشأن تعزيز تقنية المركبات ذاتية القيادة وتبني أحدث الابتكارات كل من السياسات والتشريعات والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والقبول من قبل المستهلك.





والجدير بالذكر أن دولة الإمارات، وظفت وزارة الصحة بها سيارة ذكية ذاتية القيادة لتوزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل الكمامات المطهرات والقفازات على سكان مجمع سكني بالشارقة والعمال المتواجدين في المجمع وذلك بالتعاون مع مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة وشركة "هواوي" للالكترونيات.





كما ان قيادات الدولة تعمل حاليا على تنفيذ رؤية حكومة الإمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالميا في استخدام المركبات الذكية ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية تطبيقا لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الاستفادة من التقدم التكنولوجي المبني على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و اتصالات الجيل الخامس وغيرها من الحلول التقنية الذكية التي تتسارع في تطورها، لتأدية أدوار حيوية في المنظومة الخدمية الحكومية التي تعمل في إطار رؤية مستقبلية لاستدامة التنمية.