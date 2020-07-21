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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BrazilAutomotive العالمية لتصميم السيارات عن إنجازها الجديد ، وهو تصميم تخيلى لـ فولكس فاجن بولو من الجيل السادس بعد حصولها عن تحديثات منتصف العمر .


وركزت BrazilAutomotive على التصميم الخارجي الذي قد تحصل عليه السيارة، حيث حصلت السيارة على واجهة أمامية مستوحاة من جولف Mk8 الجديدة كليًا.


ويمتلك التصميم التخيلي الجديد للسيارة فولكس فاجن من الجيل السادس ، مصابيح أمامية نحيلة ليد، و"شبك أمامي" أصغر بكثير، ويتميز بشريط كرومي يمتد بعرضه، ويبرز شعار فولكس فاجن حزئيًا على غطاء المحرك الذي لم يتغير .


كما تم تعديل الاكصدام الأمامي ليحصل على مظهر أنظف، ومن الجانب، حصلت السيارة على أغطية مرايا جانبية وأقواس عجلات دون تغيير من الموديل الحالي.


والجدير بالذكر ان شركة فولكس فاجن كشفت عن الجيل السادس من سيارتها بولو منذ ثلاث سنوات تقريبًا، لذا يبدو من المحتمل أن تقوم الشركة بإعطائها تحديثات منتصف العمر قريبًا.

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور
تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور
تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور
تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور
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