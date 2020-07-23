اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

ظهرت السيارة هيونداي توسان 2021 الجيل القادم في صور تجسسية جديدة أثناء مروره باختبارات الأجواء الحارة في دبي ، مما يؤكد ان الشركة تعمل حاليا على التصميمات الرشيقة والرياضية لموديلاتها مثل سوناتا وفينيو وباليسيد .

وصرح نائب رئيس هيونداي في السابق أن توسان القادمة ستكون مذهلة جماليا ، هذا يتضح فى المقدمة الجريئة الجديدة التي تشمل شبك أمامي شلالي بمصابيح أمامية LED فوقية .

بالاضافة الى فتحة هواء جانبية بتصميم منحني أنيق، مع رفارف منحنية كذلك، وفي الخلف نرى اكصدام خلفي منحوت بدقة ومشتت هواء بارز ومصابيح خلفية LED أنيقة ، بالاضافة الى مولدات الطاقة عند انطلاقها .

وتستمد السيارة توسان القادمة من محرك تيربو ديزل 1.6 لتر وآخر تيربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، مع محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر وآخر 2.5 لتر بأربعة سلندر، بأنظمة دفع أمامي او رباعي و جير أوتوماتيكي بثمان سرعات.

بالاضافة الى مولد طاقة هجين 2.0 لتر مأخوذ من سوناتا بقوة إجمالية 192 حصان ونظام دفع أمامي و جير أوتوماتيكي بـ6 سرعات، كما توقعوا نسخة N Line بأداء أعلى لاحقًا.