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أستاذ مناعة: الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تعد حادة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:10 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن أرقام اصابات فيروس كورونا تشير إلى انخفاض معدل الإصابات اليومية وانخفاض معدل الوفيات .

وأضاف عبد الهادي مصباح  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أنه من الممكن ان يكون الانخفاض بسبب  انخفاض شراسة الفيروس أو اتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابع عبد الهادي مصباح: " خوف الناس بعد عيد الفطر بسبب ارتفاع الحالات ادى إلى زيادة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ".

وأكمل عبد الهادي مصباح:"معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تعد حادة وذلك بسبب كثرة انتشار العدوى  مما أدى إلى  خلق نوع من المناعة".

ولفت عبد الهادي مصباح:"  مع كثر كثره انتشار العدوى تتكون مناعة تعتبر مضادات للفيروس، وهناك ما يمسى بالمناعة الخلوية الخاصة بالفيروسات والميكروبات التي تدخل داخل الخلية".
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