أستاذ مناعة: الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تعد حادة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن أرقام اصابات فيروس كورونا تشير إلى انخفاض معدل الإصابات اليومية وانخفاض معدل الوفيات .





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أنه من الممكن ان يكون الانخفاض بسبب انخفاض شراسة الفيروس أو اتباع الإجراءات الاحترازية.





وتابع عبد الهادي مصباح: " خوف الناس بعد عيد الفطر بسبب ارتفاع الحالات ادى إلى زيادة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ".





وأكمل عبد الهادي مصباح:"معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تعد حادة بسبب كثرة انتشار العدوى مما أدى إلى خلق نوع من المناعة". بفيروسوذلكبسبب كثرة



