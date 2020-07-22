لجنة مكافحة كورونا: تعامل المنظومة الطبية مع الفيروس سيكتب في التاريخ





وواصل قائلا: أي إجراءات أو قرارت تتخذها الدولة بتكون بناء على دراسات قوية، معقبا: الشعب المصري استطاع أن يكسب الرهان في امتحانات الثانوية العامة، متابعا: كان عندنا تخوف شديد من امتحانات الثانوية العامة.





وأوضح ، أن خلال الفترة القادمة لن يتم نشر أى اسماء خاصة لقاحات فيروس وأوضح ، أن خلال الفترة القادمة لن يتم نشر أى اسماء خاصة لقاحات فيروس كورونا ، ولكن ما سيتم نشره هو نشر بحث مصري لعقار خاص بكورونا، مشددا على أن كل هذه النتائج ما هي إلا ناتج جهد مؤسسي وليس فرديا.





وتابع: "هناك مخاوف لدينا من تجمعات عيد الأضحى ولكن احنا لو إلتزمنا بالإجراءات هنعدي المرحلة بعون وبإذن الله"