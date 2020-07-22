لجنة مكافحة كورونا: تعامل المنظومة الطبية مع الفيروس سيكتب في التاريخ

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المنظومة الطبية في مصر قامت بثورة طبية سيكتبها التاريخ، متابعا: لاستكمال النجاح الطبي الكامل ذلك يستدعى التعاون الكامل من المصريين.
وشدد خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار"، أن السيطرة على فيروس كورونا ما هو إلا نجاح مجتمعي كامل، معقبا: هناك دول عظمى عندما تم الاستهتار بالإجراءات الإحترزاية زادت الأعداد من جديد سواء إصابات أو وفيات.
وواصل قائلا: أي إجراءات أو قرارت تتخذها الدولة بتكون بناء على دراسات قوية، معقبا: الشعب المصري استطاع أن يكسب الرهان في امتحانات الثانوية العامة، متابعا: كان عندنا تخوف شديد من امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح ، أن خلال الفترة القادمة لن يتم نشر أى اسماء خاصة لقاحات فيروس كورونا، ولكن ما سيتم نشره هو نشر بحث مصري لعقار خاص بكورونا، مشددا على أن كل هذه النتائج ما هي إلا ناتج جهد مؤسسي وليس فرديا.
وتابع: "هناك مخاوف لدينا من تجمعات عيد الأضحى ولكن احنا لو إلتزمنا بالإجراءات هنعدي المرحلة بعون وبإذن الله"
وشدد خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار"، أن السيطرة على فيروس كورونا ما هو إلا نجاح مجتمعي كامل، معقبا: هناك دول عظمى عندما تم الاستهتار بالإجراءات الإحترزاية زادت الأعداد من جديد سواء إصابات أو وفيات.
وواصل قائلا: أي إجراءات أو قرارت تتخذها الدولة بتكون بناء على دراسات قوية، معقبا: الشعب المصري استطاع أن يكسب الرهان في امتحانات الثانوية العامة، متابعا: كان عندنا تخوف شديد من امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح ، أن خلال الفترة القادمة لن يتم نشر أى اسماء خاصة لقاحات فيروس كورونا، ولكن ما سيتم نشره هو نشر بحث مصري لعقار خاص بكورونا، مشددا على أن كل هذه النتائج ما هي إلا ناتج جهد مؤسسي وليس فرديا.
وتابع: "هناك مخاوف لدينا من تجمعات عيد الأضحى ولكن احنا لو إلتزمنا بالإجراءات هنعدي المرحلة بعون وبإذن الله"