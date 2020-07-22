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الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال د. حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا نتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة بـ كورونا مع إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
 
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أننا لدينا محافظات سجلت صفر إصابات بكورونا. 

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أننا نتوقع الوصول لصفر إصابات بكورونا خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل اذا التزم المواطنون بالإجراءات الإحترازية. 
 
وأكد أن بروتوكول علاج كورونا المصري من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم موضحا أن البروتوكول المصري وضع وسائل عديدة لتقليل الإصابة بكورونا.


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