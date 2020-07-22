متحدث الوزراء: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا أثبتت نجاحها على أرض الواقع

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا أثبتت نجاحها على أرض الواقع.





وأضاف سعد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأربعاء، أنه إذا استمر التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا نتوقع تراجع الإصابات، مشيرا إلى أن كورونا لن تنتهى إلا بعد التوصل لعقار لمواجهة الفيروس.





وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والغرامة ستظل مطبقة، لافتا إلى أن استمرار حظر الشيشة بالمقاهي والمواصلات العامة مستمرة في عملها خلال فترة العيد.





وتابع أننا نجري دراسات بشأن مواعيد محددة لإغلاق المطاعم والمحلات خلال الفترة القادمة بعد كورونا مؤكدا أننا نسعى لعمل توازن بين مصلحة المواطن والإجراءات الإقتصادية.



