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حوادث

المتهمة بقتل والدها بالخانكة: مكنش بيبطل خناق مع أمى لأتفه الأسباب

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:10 م
المتهمة بقتل والدها
المتهمة بقتل والدها بالخانكة - ارشيفيه
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس "ياسمين. ا. م"، الطالبة المتهمة بقتل والدها بالسكين دفاعا عن والدتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه واستدعاء الأم لسؤالها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول ظروف وملابسات الواقعة.


واعترفت المتهمة باعترافات تفصيلية في التحقيقات التى أجريت معها قائلة إن والدها دائم الشجار مع والدتها في المنزل والتعدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب.


وأضافت المتهمة أنها كانت أحيانا تتدخل لفض الشجار بينهما، إلا أن هذه المرة رأت والدها يبرح والدتها ضربا وعندما تدخلت ضربها.


وتابعت: "قعدت أقوله حرام عليك سيبها دون أى اهتمام منه وظل يتعدى عليها بالضرب، ولم أشعر بفسى إلا وأنا أمسك السكين وأطعنه في صدره، فسقط على الأرض غارقا في دمائه".


وتلقى العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة الخانكة بحدوث مشاجرة توفي على أثرها أحد الأشخاص بناحية عزبة الرمل بـ أبو زعبل دائرة المركز.


بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق"، حداد مسلح، مقيم دائرة المركز الذي توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 عاما، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.


وذلك بسبب خلافات زوجية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدي على زوجته بالضرب، مما أثار حفيظة ابنتهما "ياسمين. ا. م"، طالبة، فقامت بالتعدي على والدها بسكين المطبخ بالصدر فأردته قتيلًا.


وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، والتي اعترفت بأن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على والدتها حاولت التدخل، ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى، فاستلت السكين وطعنته في صدره فسقط غارقا في دمائه، وتولت النيابة التحقيق.
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