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حوادث

حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته في قليوب.. وإيداعها دار رعاية لتأهيلها نفسيا ..صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته البالغة من العمر 11 عاما بتقيدها بالسلاسل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد له فى الميعاد . كما قررت النيابة العامة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لاعادة تأهيلها نفسيا.




وكشفت تحقيقات النيابة أن والد الطفلة هو من سبب لها أضرارا جسيمة بعدما قيدها بالسلاسل وضربها وأطفأ السجائر في جسدها.


وقال جيران الطفلة أنهم لاحظوا سلوك الأب وتعذيبه للطفلة، فأبلغوا خط نجدة الطفل ليرحموها من العذاب. 


بينما قال عم الطفلة ويدعى "ا ح" عامل إنه لاحظ في الفترة الأخيرة عند زيارة شقيقه أن الطفلة غير متواجدة وسط أشقائها فسأل عنها ولكن والدها كان دائما يتحجج بأنه أرسلها لشراء طلبات للمنزل إلا أنه علم بالواقعة فيما بعد  فقرر التدخل وإنقاذها فمنعه شقيقه.


وأشار إلى أن شقيقه طلق والدة الطفلة منذ فترة وتركت له الأطفال الأربعة، وتزوجت فتزوج هو الآخر من سيدة لديها طفلة.


من جانبها قالت سلوى ترك رئيس لجنة حماية الطفل بالقليوبية إنه تقرر إيداع الطفلة بأحد المستشفيات لاستكمال علاجها من الجروح وتأهيلها نفسيا ومن ثم إيداعها بإحدى دور الرعاية.


وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة أعلن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب. 


وتلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب محافظة القليوبية لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور جرى تحرير بلاغ بخط نجدة الطفل.
حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته في قليوب.. وإيداعها دار رعاية لتأهيلها نفسيا ..صور
حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته في قليوب.. وإيداعها دار رعاية لتأهيلها نفسيا ..صور
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