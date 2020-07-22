نيابة قليوب تستمع لأقوال الشهود فى واقعة تعذيب طفلة على يد والدها



أمر المستشار أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها باستدعاء عدد من أعمام وجيران وشهود العيان فى واقعة تعذيب اب لطفلته 11 عاما وتقييدها بالسلاسل وانتشار آثار إطفاء السجائر بجسدها.



وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب.



وتلقى خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس بلاغا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها ما أحدث بها إصابات بالغة وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي نسقت مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا وكلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة.

وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة فى غرفة منعزلة بالمنزل وعلى جسدها آثار إصابات وجروح وتم ضبط الأب وزوجته وتبين أن الأب والأم منفصلين بينما تقيم الطفلة بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.



كما أمرت النيابة بإحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان كشف العذرية لها، وذلك بعد إدعاءات والدها بأنها تسلك سلوكا غير قويم.وتنتظر النيابة تقرير الفحص الطبي الذي اجري للطفلة لبيان حالتها الصحية خاصة بعد انتشار آثار تعذيب بجميع أنحاء جسدها والتي قام والدها بإحداثها وربطها بالسلاسل.