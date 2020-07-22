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حوادث

لتعديه على والدتها.. طالبة تقتل والدها بالخانكة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقي حداد مسلح مصرعه بمحافظة القليوبية إثر طعنة بسكين مطبخ على يد ابنته والتى تدخلت للدفاع عن والدتها في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوجته فلقي مصرعه في الحال.




تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهمة وبعرضها على النيابة أمرت بحجزها وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المجني عليه وطلب تحريات المباحث.


تلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة الخانكة بحدوث مشاجرة توفي على أثرها أحد الأشخاص بناحية عزبة الرمل بـ أبو زعبل دائرة المركز.


بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق"حداد مسلح ومقيم دائرة المركز الذي توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وزوجته "فايزة. م. ع" 36 عاما ربة منزل ومقيمة ذات العنوان.


وذلك بسبب خلافات زوجية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدي على زوجته بالضرب مما أثار حفيظة ابنتهما "ياسمين. ا. م" طالبة فقامت بالتعدي على والدها بسكين المطبخ بالصدر فأردته قتيلًا.


تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة والتي اعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيء معاملتها هي ووالدتها وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على والدتها حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى فاستلت السكين وطعنته في صدره فسقط غارقا في دمائه وتولت النيابة التحقيق.
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