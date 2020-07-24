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أخبار العالم

أول تعليق من الجيش الأمريكي على اعتراض طائرة إيرانية فوق سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:45 ص
طائرة ركاب إيرانية
طائرة ركاب إيرانية
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن القيادة الوسطى العسكرية الأمريكية أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجوي الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.  

وأوضح بيان للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية أن"مقاتلة أمريكية من طراز F-15 كانت في طلعة جوية روتينية في منطقة عمل قوات التحالف في حامية التنف بسوريا، أجرت فحصا بصريا روتينيا .. لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر من الطائرة".


وقال البيان إن طيار المقاتلة الأمريكية بعد أن حدّد هوية الطائرة بأنها طائرة ركاب لشركة ماهان إير، ابتعدت المقاتلة الأمريكية إلى مسافة آمنة، وشدد على أن "الاعتراض تم وفق المعايير الدولية".

وكان أفيد في وقت سابق بأن مقاتلتين أمريكيتين،  قامتا باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى محاولة تفادي الاصطدام بالمقاتلتين، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن سلطات البلاد تدرس ملابسات الحادث، وأنها ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد حصولها على معلومات إضافية.
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