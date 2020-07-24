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مرأة

لن تتوقع.. علامات في وجهك تدل على نقص فيتامين b12

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:03 م
فيتامين b12
فيتامين b12
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هاجر هانئ
يعتبر فيتامين  B12  من الفيتامينات المهمة والضرورية لجسم الانسان، وعندما  ينقص أو تفتقر فيتامين  B12 الحيوي، تتعرض لعدد لا يحصى له من الأمراض الصحية، وقد تظهر علامتي التحذير هاتين على الوجه أنك تعاني من هذا الفيتامين، وفقا لما نشره موقع express.

فيتامين ب 12 ، المعروف  باسم كوبالامين ، هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء يتم الحصول عليه بشكل أفضل من الأطعمة التي يتم الحصول عليها من الحيوانات بشكل رئيسي، ويلعب  فيتامين  B12 دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي في الجسم مما يساعد في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي.

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ويعتبر الأشخاص  النباتيون هم أكثر عرضه للإصابة بنقص فى فيتامين b12  وبعض الحالات الطبية الذي تعاني من  امتصاص الفيتامين من الطعام ، معرضون ايضا  لخطر نقص B12، فإذا واجهت أيًا من العلامتين التاليتين على وجهك ، فقد تكون لديك نقص فى هذا الفيتامين.

يعد ألم الوجه علامة تحذير على انخفاض مستويات فيتامين ب 12 في الوجه ، وفقًا لـ The Thyroid Patient Advocacy.

عادة ما يتم الشعور بالألم على جانب واحد فقط من الوجه في المرة الواحدة ويختلف هذا الألم كثيرًا بحيث يصعب وصف جميع الاحتمالات، ويمكن أن يكون ألمًا خفيفًا في عظم الخد تحت العين مباشرةأو ألمًا حادًا  عبر الجبهة ، وأحيانًا ينزل من فروة الرأس إلى حافة الأنف بالعين.

قد يلاحظ  من يعاني من نقص فيتامين  B12 لون وجههم  أصفر و يبدو بياض العينين أبيض وأصفر أقل كما يرجع سبب هذا اللون في الوجه إلى تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، فعندما يفتقر الجسم إلى B12 ، فإنه غير قادر على جعل خلايا الدم الحمراء بهذه السهولة.

فإذا كنت تعاني من ألم في الوجه أو لاحظت اصفرار لون الوجه  أو أي أعراض أخرى لنقص B12 ، يجب أن تتوجه إلى  طبيب للقيام بعمل الفحوصات اللازمة وللحصول على تشخيص صحيح.

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