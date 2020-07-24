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تعليم

ننشر آخر أخبار إنشاء مسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن العمل على إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية  يسير بخطوات سريعة تفوق المعدلات الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أنه منذ وضع حجر الأساس في مايو الماضي وفي أقل من شهرين انتهت الشركات المنفذة من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تمهيد الأرض وصب الخرسانات وعزل الأرض.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية، مخطط له أن يتم إنشائه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية، ليكون منارة جديدة تضاف إلى جامعة القاهرة، وتضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي، والتطلع لعصر مسرحي ذهبي إيمانًا بدور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا 

وأضاف الدكتور الخشت، أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار تقاليدها الراسخة، وسعيًا من الجامعة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة، من خلال إتاحة الفرصة لكل موهوب ليعبر عن نفسه بكل قوة، وتقديمه بشكل لائق للمجتمع الفني.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، منعزلًا عن بقية الأدوار المنوط بها أداؤها ومنها اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصية الطلاب وتعريفهم بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملية التنمية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، وأن الحضارة لاتقوم على العلم فقط، بل تقوم على الثقافة والفنون والعلوم والآداب وكل ما أنجزه الإنسان، ولنا في أجدادنا المصريين القدماء أسوة في كيفية صناعة الحضارة بالفن والإبداع والعمارة والتي لازالت تشكل أبرز معالم الصناعة الإنسانية في العالم، إلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من أدران النفس والحزن والهموم، وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي عندما ننظر إلى تجارب الآخرين، الإنسانية والشخصية والجمالية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الإبداعية بالجامعة لايترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة، تتفاعل مع عقلية شباب هذا الجيل بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح" دولت ابيض" والذي تم حجر الأساس له في 24 مايو 2020، للمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.
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