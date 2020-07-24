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محافظات

تعافي 214 حالة من فيروس كورونا بـ شمال سيناء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن اجمالى المصابين بفيروس كورونا فى مدن وقرى المحافظة بلغ 352 حالة.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، اليوم، ان الحالات الايجابية 89 حالة منها 7 حالات بعزل مستشفى العريش العام، و3 حالات بعزل مستشفى بئر العبد المركزي ، و 14 حالة عزل منزلى .

واوضح البيان ان الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 214 حالة منذ بداية الجائحة.

واعلنت المديرية فى بيان سابق ان اجمالى عدد الحالات التى توفيت نتيجة الاصابة هى 17 حالة معظمها من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة.

وأوضح شوكة أنه تم توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات العزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا مع تقديم الدعم النفسى لهم وتوعيته.

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