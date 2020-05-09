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محافظات

إجراءات مشددة بمنفذ العوجة التجاري في شمال سيناء لمواجهة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 04:48 م
إجراءات مشددة بمنفذ
إجراءات مشددة بمنفذ العوجة التجاري في شمال سيناء
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احمد صالح
أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على استمرار اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية الصارمة من خلال ادارة الحجر الصحى للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من جانب ادارتي الطب الوقائي والحجر الصحي والتى تعمل بكامل طاقتها بمنافذ المحافظة.

واوضح طارق البعلاوي مراقب الحجر الصحي بمنفذ العوجة ، أن هناك إجراءات وقائية مشددة على الداخلين إلى المنفذ من سائقين، وجميع الهيئات تبدأ بقياس درجة الحرارة وتنتهي بإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومى إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

وقال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف إن عملية تطهير المنفذ تتم بصفة دائمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوى وطرق الوقاية.

وأشار إلى أنه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و3 تمريض وطبيب بشرى وصيدلى، وعلى منفذ العوجة مراقبين صحيين وممرض، أما مينا العريش البحرى فيتواجد به طبيب بشرى و2 مراقبين وممرض وإداري.
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