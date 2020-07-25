بارتفاع أكثر من 40 جنيها خلال أسبوع.. أسعار الذهب اليوم تسجل 848 جنيها للجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6784 جنيهًا ، وسجلت اوقية الذهب 1902 دولار

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت