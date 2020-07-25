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اقتصاد

بارتفاع أكثر من 40 جنيها خلال أسبوع.. أسعار الذهب اليوم تسجل 848 جنيها للجرام عيار 21

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2020.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 969 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 848 جنيها وهو أعلى مستوى له خلال تعاملات الأسبوع بارتفاع قياسي حوالى 40 جنيه تقريبا خلال أسبوع.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 726 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6784 جنيهًا ، وسجلت اوقية الذهب 1902 دولار 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت

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