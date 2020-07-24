رقم فلكي.. سعر كيلو الذهب عيار 24 يتخطى مليون جنيه





وبحسب إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، فإن سعر الذهب الآن في نقطة مقاومة سعرية كبيرة قد يعني انطلاقة أخري في الأسعار وبداية مراحل سعرية متقدمة.





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وصلت أسعار الذهب لأرقام فلكية اليوم، حيث تخطى سعر كيلو الذهب من عيار 24 المليون جنيها بالمصنعية، وسجل سعر الجرام منه حاليا 969 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 848 جنيها.









وخلال أمس قال إيهاب واصف، في تصريحات له، إنه لا يوجد أي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره، لافتا إلى أنه تم ضخ ٢,٦ مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع.









وأشار إلى عدم وضوح الرؤية في مواجهة ڤيروس كورونا كوفيد ١٩ في أمريكا، وزيادة عدد المصابين المستمر يهدد بتباطؤ اقتصادي أمريكي في الفترة القادمة، مضيفا أن عرض نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من ٢٠٢٠، وهو الربع الذي انتشر فيه ڤيروس كورونا غير مبشر بالمرة، مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الآمن للذهب وعلى المدى الاستثماري البعيد".









ولفت إيهاب واصف إلى أن سعر الدولار وصل لأدنى مستوى له منذ ٤ أشهر.