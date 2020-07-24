عيار 21 يسجل 848 جنيها .. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6784 جنيهًا ، وسجلت اوقية الذهب 1902 دولار



