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اقتصاد

عيار 21 يسجل 848 جنيها .. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:16 م
ذهب ودولارات
ذهب ودولارات
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آمنة عبدالعظيم
ارتفعت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ، بقيمة نحو 7 جنيهات للجرام لكافة الأعيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 969 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21حوالى 848 جنيها.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 726 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6784 جنيهًا ، وسجلت اوقية الذهب 1902 دولار 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
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