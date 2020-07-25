مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

بعد إعلان بعض وكلاء و موزعي سكودا في مصر عن طرح سكودا سكالا skoda scala الجديدة موديل 2020 والتي تطرح في السوق الأوروبية منذ فترة وتنافس سكودا سكالا skoda scala سيارات كثيرة مثل سيات ابيزا وسيات ليون وفولكس فاجن جولف وفورد فوكاس و كيا سييد وعدد من السيارات الهاتشباك تحت المدمجة في مصر وهو شكل مطلوب و مرغوب فيه من قبل فئة كبيرة .
مواصفات سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بمحرك 3 اسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 94 حصانًا و 175 نيوتن متر من عزم الدوران. ويأتي مع السيارة فتيس مانيوال 6 سرعات أو DSG اختياري من 7 سرعات وحسب المعلومات الرسمية المعلنة عن استهلاكها فهي تستهلك 5.5 لتر بنزين لكل 100 كم علي سرعات مختلفة .
محرك اخر للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارةسكودا سكالا skoda scala بخيار اخر للمحرك و هو 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج 110 كيلووات من الطاقة و 250 نيوتن متر من عزم الدوران جر امامي بفتيس مانيوال 6 سرعات أو فتيس أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة .
كماليات السيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من التجهيزات القياسية و الكماليات فتأتي متاحة بجنوط سبور قياس 18 انش ، وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto ، وشحن لاسلكي للهاتف ، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة ، ومصابيح خلفية LED مع وحدات انعطاف LED كبيرة ، وكاميرا عكسية ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وزجاج يوفر الخصوصية ، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا مما يعطيها مظهرا جذابا و رياضيا انيقا .
التجهيزات الاضافية للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تتميز سكودا سكالا skoda scala بتجهيز سكالا بتجهيزات اضافية قياسية فتأتي عجلة قيادة مغلفة بالجلد ، وإضاءة داخلية محيطية حمراء ، ومقاعد قابلة للتعديل يدويًا ، وتحكم صوتي ، ومصابيح ضباب أمامية ، وعجلة احتياطية كاملة الحجم ، ومسند ذراع مركزي خلفي ، ومنفذين USB خلفيين ومجموعة متنوعة من الإضافات بما في ذلك فرش أرضية وفتحة 12 فولت في الحقيبة الخلفية مما يسد كافة احتياجات السائق و الركاب .
وسائل الامان في سكودا سكالا skoda scala
تتوافر السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من تجهيزات الامان فبها 7 اير باج ونظام فرامل الطوارئ الذي يعمل بشكل مستقل والتحكم في السرعة القابل للتكيف و مساعدة للحفاظ على مسار السيارة و مستشعرات الركن الخلفي ومراقبة إجهاد السائق ومساعدة الطرق الصاعدة مما يضمن تجربة قيادة مريحة و امنة للسائق و الركاب .
مواصفات سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بمحرك 3 اسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 94 حصانًا و 175 نيوتن متر من عزم الدوران. ويأتي مع السيارة فتيس مانيوال 6 سرعات أو DSG اختياري من 7 سرعات وحسب المعلومات الرسمية المعلنة عن استهلاكها فهي تستهلك 5.5 لتر بنزين لكل 100 كم علي سرعات مختلفة .
محرك اخر للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارةسكودا سكالا skoda scala بخيار اخر للمحرك و هو 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج 110 كيلووات من الطاقة و 250 نيوتن متر من عزم الدوران جر امامي بفتيس مانيوال 6 سرعات أو فتيس أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة .
كماليات السيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من التجهيزات القياسية و الكماليات فتأتي متاحة بجنوط سبور قياس 18 انش ، وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto ، وشحن لاسلكي للهاتف ، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة ، ومصابيح خلفية LED مع وحدات انعطاف LED كبيرة ، وكاميرا عكسية ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وزجاج يوفر الخصوصية ، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا مما يعطيها مظهرا جذابا و رياضيا انيقا .
التجهيزات الاضافية للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تتميز سكودا سكالا skoda scala بتجهيز سكالا بتجهيزات اضافية قياسية فتأتي عجلة قيادة مغلفة بالجلد ، وإضاءة داخلية محيطية حمراء ، ومقاعد قابلة للتعديل يدويًا ، وتحكم صوتي ، ومصابيح ضباب أمامية ، وعجلة احتياطية كاملة الحجم ، ومسند ذراع مركزي خلفي ، ومنفذين USB خلفيين ومجموعة متنوعة من الإضافات بما في ذلك فرش أرضية وفتحة 12 فولت في الحقيبة الخلفية مما يسد كافة احتياجات السائق و الركاب .
وسائل الامان في سكودا سكالا skoda scala
تتوافر السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من تجهيزات الامان فبها 7 اير باج ونظام فرامل الطوارئ الذي يعمل بشكل مستقل والتحكم في السرعة القابل للتكيف و مساعدة للحفاظ على مسار السيارة و مستشعرات الركن الخلفي ومراقبة إجهاد السائق ومساعدة الطرق الصاعدة مما يضمن تجربة قيادة مريحة و امنة للسائق و الركاب .