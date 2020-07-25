الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

رخصة القيادة











ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالرسوم والمستندات التي يجب توفرها لتنجز المهمة في نفس اليوم.











رخصة القيادة في مصر



رخصة القيادة

1- شهادة سداد من نيابة المرور الكائنة بالمرور نفسه التابع له أو شهادة براءة من أي مخالفات وقيمتها 20 جنيها.





2- بطاقة سارية لتبين محل سكنك نفس دائرة المرور التابع له.





3- شهادة باطنة ونظر، لكن على عكس الشائع أنك تستخرجها من أي مستشفى حكومي، ويجب استخراجها من نفس وحدة المرور التابع له وقيمتها 200 جنيه.





4- 2 صورة شخصية.





5- نموذج من الشباك الخاص بالتعامل مع الرخص الخاصة وسداد الرسوم والدمغات بإجمالي 610 جنيهات.









6- شراء ملف من داخل المرور بقيمة 15 جنيها.









رخصة القيادة الجديدة الخاصة بك بعد تجديدها ويقوم الموظف بتسليمها لك.

