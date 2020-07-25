AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:12 ص
رخصة القيادة مصر
رخصة القيادة مصر
Advertisements
اشرف عطية
يبحث سائقو ومالكو السيارات، عن الرسوم والمستندات المطلوبة من داخل المرور لتجديد رخصة القيادة وينتشر على الإنترنت الكثير من الشائعات والرسوم والمستندات غير الصحيحة والتي نفتها الحكومة مؤخرا.


ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالرسوم والمستندات التي يجب توفرها لتنجز المهمة في نفس اليوم.



رخصة القيادة في مصر
مستندات يجب توافرها لتجديد رخصة القيادة:

1- شهادة سداد من نيابة المرور الكائنة بالمرور نفسه التابع له أو شهادة براءة من أي مخالفات وقيمتها 20 جنيها.


2- بطاقة سارية لتبين محل سكنك نفس دائرة المرور التابع له.


3- شهادة باطنة ونظر، لكن على عكس الشائع أنك تستخرجها من أي مستشفى حكومي، ويجب استخراجها من نفس وحدة المرور التابع له وقيمتها 200 جنيه.


4- 2 صورة شخصية.


5- نموذج من الشباك الخاص بالتعامل مع الرخص الخاصة وسداد الرسوم والدمغات بإجمالي 610 جنيهات.


6- شراء ملف من داخل المرور بقيمة 15 جنيها.


بعد إتمام هذه المستندات، تذهب لشباك المرور وتعطي الموظف المختص جميع الأوراق وتنتظر دورك حتى يتم طباعة رخصة القيادة الجديدة الخاصة بك بعد تجديدها ويقوم الموظف بتسليمها لك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة سعودية وشروط قيادة المرأة بالمملكة

تجديد رخصة القيادة.. تعرف على الرسوم والمستندات المطلوبة

الخدمة دليفرى.. ازاى تستخرج رخصة عربيتك والخاصة من غير ماتروح المرور.. فيديو

فيديوجراف.. كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة

وزير الاتصالات: جاهزون للتعاون مع التربية والتعليم لمنع الغش في الثانوية العامة

علشان ميتضحكش عليك.. 10 خطوات لنقل ملكية السيارة المستعملة

ترشيحاتنا

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

باعته عصابة عقب ولادته.. رد فعل أم بعد عودة رضيعها المختطف.. شاهد

خرجت ولن تعود.. كورونا يجبر ملكة بريطانيا على ترك قصر باكنجهام

ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديوجراف.. مأساة جديدة على شاطئ الإسكندرية

انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك غدًا بخصومات 20٪ .. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب آيا صوفيا.. موجة عدوى شرسة تنتظرها تركيا تدمر صحة الأتراك ..صور

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها