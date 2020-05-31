تعرف علي اختبار إشارات المرور ومصطلحات العلامات الإرشادية.. صور



عند الحاجة لإصدار رخصة قيادة لأول مرة يتوجب عليك الذهاب إلي المرور التابع له وهناك تتم إجراءات كثيرة منها عمل فحص باطني ونظر داخل وحدة المرور ويليها اختبار قيادة ثم امتحان إشارات المرور وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع حول إشارات المرور وماذا تعني.





1-علامات المنع تكون على شكل دائرة ذات إطار أحمر وبداخلها العلامة التي تشير بمنع القيام بفعل ما .





علامات المنع و توجد لتبين للسائق أنه يجب ترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه، نظرًا لظروف الطريق، ويتم تحديد المسافة بحسب طبيعة الطريق، ومن الضروري الالتزام بها لسلامتك و سلامة المحيطين بك.

2-العلامات التحذيرية تأتي في شكل مثلث ذو إطار أحمر وبداخله الغرض الذي يتم التحذير من القيام به أو التحذير من شيء معين على الطريق.





هذه العلامات غالبا تحذر من أن الطريق زلق، فقد يكون هذا الطريق مغطي بنوعية من الرمال أو الحصى الذي يسبب انزلاق السيارات، أو مغطى بسوائل تقلل من سيطرتك على المركبة، لذا يجب تهدئة السرعة وتوخي الحذر.





وهذه العلامات تختص بتنبيه قائد السيارة بأماكن الاستراحات ومحطات الوقود ونقاط الإسعاف والصيانة على الطرق السريعة أو لإلزامه بحارة معينة أو سرعة معينة.

الفرق بين العلامات التحذيرية والعلامات الإرشادية وعلامات المنع والعلامات الإلزامية:3-العلامات الإلزامية تكون دائمًا على شكل مربعات إما باللون الأزرق أو اللون الأبيض والأسود، وتكون خاصة بإرشادات الاستراحات وأماكن الطوارئ والصيانة على الطرق السريعة و طرق السفر.